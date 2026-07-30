Собянин: на ВДНХ будет создан новый флагманский офис «Мои документы»

|
Алена Куликова
Алена Куликова 44 0

Центр госуслуг станет также главным офисом для жителей Останкинского района.

Новый МФЦ откроют в Москве для жителей Останкинского района

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территории ВДНХ в Москве появится новый флагманский офис «Мои Документы». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Будущий центр станет еще и районным центром предоставления госуслуг для жителей Останкинского района. Здание, где разместится учреждение, ожидает реконструкция. В ходе работ обновят фасад и кровлю, заменят инженерные системы, выполнят внутреннюю отделку и адаптируют пространство для маломобильных посетителей.

Завершить создание центра планируется в 2027 году.

Первый современный центр «Мои Документы» открылся в Москве в 2011 году в районе Лефортово. Сейчас в столице работают 139 центров госуслуг, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснопахорском районе Москвы завершено строительство промышленного парка. Строительство разделили на три этапа. В 2024 году ввели в эксплуатацию два корпуса, в 2025-м — еще один, а в 2026-м — два производственных здания.

Реализация проекта позволила создать более 2,8 тысячи современных рабочих мест.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео