Собянин: на ВДНХ будет создан новый флагманский офис «Мои документы»

На территории ВДНХ в Москве появится новый флагманский офис «Мои Документы». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Будущий центр станет еще и районным центром предоставления госуслуг для жителей Останкинского района. Здание, где разместится учреждение, ожидает реконструкция. В ходе работ обновят фасад и кровлю, заменят инженерные системы, выполнят внутреннюю отделку и адаптируют пространство для маломобильных посетителей.

Завершить создание центра планируется в 2027 году.

Первый современный центр «Мои Документы» открылся в Москве в 2011 году в районе Лефортово. Сейчас в столице работают 139 центров госуслуг, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснопахорском районе Москвы завершено строительство промышленного парка. Строительство разделили на три этапа. В 2024 году ввели в эксплуатацию два корпуса, в 2025-м — еще один, а в 2026-м — два производственных здания.

Реализация проекта позволила создать более 2,8 тысячи современных рабочих мест.

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