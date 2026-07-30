Российскому режиссеру Бортко предъявили заочные обвинения на Украине

Режиссеру и народному артисту России Владимиру Бортко на Украине заочно предъявили обвинения. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.

«При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения российскому режиссеру, сценаристу и бывшему депутату Государственной думы Владимиру Бортко», — говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

По данным украинской стороны, режиссер использовал свою публичность и аудиторию в интернете для пропаганды специальной военной операции (СВО).

Среди самых известных работ Владимира Бортко — комедия «Блондинка за углом», экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и фильм «Афганский излом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Фигурантом стал гражданин Украины, которого немецкие следователи считают причастным к диверсии.

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