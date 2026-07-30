Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года и заслуженный тренер СССР Иван Едешко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба профессионального баскетбольного клуба ЦСКА.

«От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Прощай, Легенда!» — говорится в сообщении.

Иван Едешко родился в 1945 году в Гродненской области Белорусской ССР. Первые шаги в баскетболе он сделал в минских командах «Спартак» и РТИ, а в 1970 году стал игроком московского ЦСКА, где провел десять лет.

В составе армейского клуба Едешко выиграл Кубок европейских чемпионов и восемь раз становился чемпионом СССР. Главный момент его игровой карьеры связан с Олимпиадой 1972 года в Мюнхене — именно его передача через всю площадку за несколько секунд до конца финала принесла сборной СССР победу над командой США.

Также Едешко стал чемпионом мира 1974 года, дважды выигрывал чемпионат Европы и завоевал бронзу Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

После окончания карьеры игрока он занялся тренерской деятельностью. В составе тренерского штаба сборной СССР Едешко помог команде выиграть чемпионат мира 1982 года, а в 1992 году привел ЦСКА к первому чемпионству России.

Позже специалист работал за рубежом, где тренировал ливанский клуб «Спортинг», а после возвращения в Россию занимался подготовкой юниорских и молодежных сборных. Также Едешко проводил мастер-классы и написал автобиографическую книгу «Три секунды и не только…».

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