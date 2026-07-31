Меган Маркл появилась на премьере в Лос-Анджелесе без помолвочного кольца. Об этом сообщил журнал HELLO!

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила премьеру документального фильма «Королевы печенья» в Лос-Анджелесе. Мероприятие стало ее первым самостоятельным публичным выходом после поездки в Женеву в мае этого года.

Королевская особа вышла в свет без мужа, но выглядела, по словам очевидцев, на высшем уровне. Для светского выхода она выбрала элегантный кремовый ансамбль с эффектным набором браслетов.

При этом публика обратила внимание на отсутствие на пальце Меган помолвочного кольца — того самого украшения, которое принц Гарри подарил ей в 2017 году.

Отсутствие роскошного бриллианта на руке герцогини вызвало волну обсуждений среди поклонников пары и СМИ. Однако сама она никак это не прокомментировала.

Как ранее писал 5-tv.ru, брак принца Гарри и Меган Маркл близок к разрыву. По словам инсайдеров, пара отдаляется из-за желания Гарри вернуться в Великобританию.

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