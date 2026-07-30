Один человек погиб и трое пострадали в результате атак украинских дронов на ДНР
Глава региона Денис Пушилин рассказал о последствиях удара — жертвах и разрушениях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пушилин: один человек погиб и трое пострадали в результате атак БПЛА ВСУ в ДНР
Один человек погиб, трое получили ранения — таковы последствия очередного удара беспилотников ВСУ по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в мессенджере МАКС рассказал глава региона Денис Пушилин.
Жертва атаки — мужчина 1952 года рождения, он находился в Никитовском районе Горловки в момент удара по легковому автомобилю. Пушилин выразил искренние соболезнования его родственникам и близким.
«На трассе Донецк — Мариуполь в Волновахском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили мужчины 1975, 1978 годов рождения. На автодороге Мангуш — Урзуф в Мангушском муниципальном округе тяжело ранен мужчина 1986 года рождения», — сообщил глава ДНР.
По словам Пушилина, всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. От себя он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. И уточнил, что дроны повредили четыре жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехнику, один грузовой и три легковых автомобиля.
Разрушения и повреждения были зафиксированы в Макеевке, Горловке и Докучаевске, а также в Мангушском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами РФ за 12 часов. Атаки были отражены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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