Россиянам назвали признаки опасного заболевания легких

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 545 0

Одним из главных симптомов является одышка.

Какие главные симптомы ХОБЛ — советы врача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Узист Беренштейн: одышка указывает на возможное заболевание легких

Распознать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) на ранних стадиях помогают несколько характерных симптомов. Их порталу Газета.ру назвала врач-узист и пульмонолог Наталья Беренштейн.

По словам специалиста, одним из главных признаков заболевания является одышка, которая появляется даже при выполнении повседневных задач. При ХОБЛ бронхи сужаются, из-за чего человеку становится сложнее выдыхать воздух.

Также среди симптомов врач выделила хронический кашель, выделение мокроты и свистящие звуки при дыхании.

Эксперт отметила, что пациенты с таким диагнозом чаще сталкиваются с инфекциями дыхательных путей, поскольку воспалительный процесс снижает защитные функции легких. При этом заболевание нельзя полностью вылечить, но его развитие можно замедлить с помощью терапии и отказа от курения.

Врач рекомендовала при появлении нехватки воздуха после быстрой ходьбы или другой нагрузки обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранее терапевт Кристина Радина назвала привычки, которые медленно убивают. Некоторые ежедневные действия могут незаметно подорвать здоровье и приблизить развитие опасных заболеваний.

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