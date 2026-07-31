«Мать-самка»: как детство в семье алкоголиков сказалось на Розе Сябитовой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 218 0

Родители телеведущей встретились в Москве, после чего стали вместе заглушать боль от проблем при помощи бутылки.

Фото, видео: legion-media/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Детство в семье алкоголиков сделало из свахи Сябитовой мать-самку

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что детство в семье алкоголиков помогло ей стать «матерью-самкой» для своих детей и внуков. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

По словам телеведущей, ее родителей «сломала Москва». Свои проблемы мать и отец начали заглушать алкоголем.

«Я из семьи алкоголиков, я про это много писала, рассказывала. Встретились два молодых человека со своими проблемами — стали пить… Пили-пили-пили, родили детей», — поделилась телеведущая.

Однако эта тяжелая история никак не сказалась на Розе как на женщине, матери и бабушке. Наоборот, она называет себя невероятно семейным человеком и ради внуков готова на все.

«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков все сделаю», — поделилась Сябитова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Ирина Круг считает себя прекрасной свекровью. По ее словам, в свое время она намучилась со своими свекровями, которым она не говорила ни одного лишнего слова и просто терпела. Теперь же она сохраняет семейное счастье детей простым способом — не лезет в их жизнь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео