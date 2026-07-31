Крапива против импотенции: топ самых бесполезных и опасных методов лечения

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 87 0

Важно как можно раньше диагностировать заболевание.

Как народная медицина интимных болезней вредит здоровью

Фото: www.globallookpress.com/Siepmann

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Уролог Смерницкий: Лечение импотенции ударами крапивы не поможет

Россияне пытаются лечить интимные заболевания и проблемы с мочеиспусканием крапивой, иглоукалыванием, отварами и даже обращением к колдунам. Об этом Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

«Чаще всего, например, пациенты при эректильной дисфункции крапивой себе бьют по половым органам — конечно же, это не работает. Кто-то занимается иглоукалыванием при эректильной дисфункции или нарушениях мочеиспускания», — рассказал эксперт.

По его словам, подобные методы не имеют доказанной эффективности, совершенно не лечат импотенцию и даже могут вызвать отравление или осложнения функций органов. Тем не менее, последние три-пять лет таких пациентов стало меньше из-за роста медицинской грамотности.

Однако один из распространенных народных способов врач считает не настолько бесполезным, а именно, горячая ванна при камнях в мочеточнике для расслабления мускулатуры.

Также для усиления диуреза людям без алкогольной зависимости допустимо употребление небольшого количества пива.

Уролог подчеркнул, что чем раньше будет диагностировано заболевание, тем выше шанс на эффективное лечение.

Как ранее писал 5-tv.ru, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение являются главными причинами импотенции, не связанными с мочеполовой системой. Бляшки в сосудах и скачки давления физически блокируют приток крови, необходимый для эрекции, а лишний вес подавляет выработку тестостерона.

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