Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака
В какие дни можно отдаться порыву воображения и поэкспериментировать с дизайном ногтей?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Август 2026 года станет месяцем значимых астрологических событий, которые повлияют на все сферы жизни — от финансов до личных отношений. Два затмения — солнечное 12 августа во Льве и лунное 28 августа в Рыбах — создадут мощный энергетический фон, который может стать как точкой перемен, так и временем подведения итогов.
В такой период даже привычный маникюр становится не просто эстетической процедурой, а инструментом привлечения удачи, гармонии и успеха. Астрологи уверены: положение Луны влияет не только на эмоциональное состояние, но и на результат косметических процедур. Правильно подобранный день и цвет покрытия способны усилить энергию денег, любви или карьерного роста.
В какие даты августа маникюр принесет финансовую удачу, когда стоит делать акцент на романтику, а в какие дни лучше отложить визит в салон — эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему лунный календарь важен для маникюра
Руки — не только визитная карточка, но и энергетический проводник. Через них мы взаимодействуем с миром: создаем, дарим тепло, заключаем сделки и выражаем чувства. Поэтому состояние ногтей и выбранный дизайн могут усиливать или, наоборот, ослаблять те или иные потоки энергии.
Луна управляет жидкостями в организме, регенерацией и восстановлением. В зависимости от фазы процедуры маникюра могут давать разный результат: где-то покрытие держится дольше, где-то ногти становятся крепче, а где-то маникюр помогает привлечь нужные события.
Август 2026 года — особенный месяц. Первая половина пройдет на убывающей Луне, что благоприятствует очищению, завершению дел и восстановлению сил. После новолуния и солнечного затмения 12 августа начнется период роста, новых знакомств, карьерных возможностей и реализации планов.
Лунный календарь маникюра на август для привлечения денег
По словам астропсихолога, 5 августа стоит сделать маникюр в оттенках, которые притягивают финансовую удачу. Зеленый, оливковый, изумрудный или глубокий коричневый с золотыми акцентами ассоциируются с достатком, стабильностью и денежным потоком. Ногти в такой палитре помогут привлечь деньги, выгодные предложения и новые финансовые возможности.
19 и 20 августа также считаются сильными днями для денежной сферы. Чтобы усилить финансовую энергетику, стоит выбирать бордовый, темно-синий, графитовый или благородный металлик. Такой маникюр символизирует уверенность, успех и помогает настроиться на прибыльные сделки, карьерный рост и увеличение доходов.
Лунный календарь маникюра на август для привлечения любви
После затмения особенно удачным днем для любовного маникюра считается 13 августа. По словам астропсихолога, если хочется привлечь новые знакомства, внимание противоположного пола или удачу в личной жизни, стоит выбрать коралловый, персиковый, нежно-розовый или золотистый. Эти оттенки усиливают привлекательность, помогают раскрыться и располагают к романтическим знакомствам.
17 августа лучше сделать ставку на спокойный и элегантный маникюр. Пастельные оттенки, жемчужное покрытие и классический дизайн символизируют гармонию, доверие и нежность. Такой маникюр поможет укрепить отношения и создать особую атмосферу для свидания или важного разговора с партнером.
Еще один удачный день для романтики — 27 августа. В этот день можно позволить себе более игривый дизайн: добавить блестки, лунки или акцентный ноготь. По словам астропсихолога, такой маникюр поможет привлечь приятные знакомства, вдохновение и счастливые совпадения в личной жизни.
Лунный календарь маникюра на август для карьеры и важных решений
С 14 по 16 августа Луна будет находиться в Деве, усиливая внимательность, организованность и практичность. Особенно удачными для этого периода считаются нюдовые оттенки — бежевый, молочный, пудровый.
Такие цвета ассоциируются с собранностью, дисциплиной и профессионализмом, поэтому идеально подойдет перед собеседованиями, важными переговорами, подписанием документов и рабочими встречами.
Еще один удачный день для тех, кто хочет привлечь карьерные возможности и укрепить профессиональный авторитет, — 24 августа. В этот день эксперт советует выбирать темно-синий, графитовый, благородный серый или классический красный с матовым финишем.
Такие оттенки помогают выглядеть увереннее, производят сильное впечатление и символически притягивают успех в работе и продвижение по карьерной лестнице.
Лунный календарь маникюра на август для творчества
С 21 по 23 августа астропсихолог советует сделать маникюр, который поможет оказаться в центре внимания. В этот период особенно удачными считаются яркие оттенки, необычный дизайн и смелые акценты.
Такой маникюр подчеркнет индивидуальность, поможет заявить о себе, привлечь внимание окружающих и будет особенно уместен перед съемками, выступлениями, презентациями и важными публичными событиями.
26 августа — еще один благоприятный день для тех, кто хочет привлечь новые знакомства, полезные связи и возможности для самореализации. В этот день можно смело экспериментировать с маникюром: выбирать омбре, контрастные сочетания, оригинальные рисунки, стразы или необычную форму ногтей.
Такой дизайн поможет выделиться, усилить личный бренд и привлечь внимание нужных людей.
Неблагоприятные дни для маникюра в августе — лунный календарь 2026 года
Восьмое и девятое августа считаются неблагоприятными числами для кардинальной смены образа и сложных процедур.
В эти дни лучше ограничиться уходом за руками, восстановлением ногтей и питательными процедурами. Активные манипуляции с ногтевой пластиной могут дать непредсказуемый результат — покрытие может лечь неровно, а ногти могут стать ломкими.
В августе, 12 числа, произойдет солнечное затмение во Льве.
Несмотря на совпадение с новолунием, этот день не рекомендуется использовать для важных косметических процедур, дорогостоящих покупок и резких перемен во внешности. Лучше посвятить его наблюдению, анализу происходящего и планированию будущих шагов.
А 28 августа — лунное затмение в Рыбах — завершит основные процессы месяца.
В этот день также не стоит принимать импульсивных решений или экспериментировать с внешностью. Гораздо полезнее подвести итоги, оценить достигнутые результаты и определить дальнейшие цели.
Самые удачные даты августа для маникюра:
- 5 августа — финансы и денежные цели;
- 13 августа — новые знакомства и начинания;
- 17 августа — любовь и гармония в отношениях;
- 19–20 августа — переговоры, деньги и крупные проекты;
- 24 августа — карьера и деловые решения;
- 26 августа — новые связи и перспективные возможности;
- 27 августа — романтика, творчество и вдохновение.
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