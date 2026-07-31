Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК после удара дронов ВСУ по Волгограду
Пострадали пять человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК в результате атаки дронов ВСУ на Волгоград
Пожар вспыхнул на промышленном предприятии в результате массированных атак беспилотников ВСУ на юге Волгограда. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в мессенджере Telegram.
По его словам, также пострадала гражданская инфраструктура, а именно многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда, частное домовладение в Красноармейском районе и несколько складов.
«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — добавил он.
Пострадали пять человек, их экстренно госпитализировали, и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Как ранее писал 5-tv.ru, этой же ночью, 31 июля, в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Пострадали два человека, один из них находился под завалами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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