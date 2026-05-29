«В прошлом году»: актер Николас Кейдж подтвердил смену имени

Мурад Устаров
Артист решил пойти на такой шаг, чтобы дистанцироваться от своего легендарного родственника.

Какая настоящая фамилия у Николаса Кейджа

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола в пользу творческого псевдонима. Об этом заявил сам артист в интервью изданию Variety.

Он отметил, что фамилию в своем паспорте поменял еще в прошлом году. Актер также подчеркнул, что не стал менять имя, потому что так его назвал отец. При этом Кейдж добавил, что ему все равно, как его называют окружающие.

«Я — Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил имя. Я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. Я и то, и другое! Люди знают меня под обоими именами», — сказал звезда.

Николас решил выбрать себе псевдоним, чтобы его не связывали со знаменитым режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, который проходится ему родственником. Саму фамилию Кейдж актер взял после прочтения комиксов Mortal Kombat и знакомства с музыкантом. Джоном Кейджем.

Ранее российский режиссер Клим Шипенко заявил о возможном участии актера Джеки Чана в документальном фильме о дипломате Савве Рагузинском. В нем также снимется сербский артист Милош Бикович.

