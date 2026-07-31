Власти Испании ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Испания перебрасывает армейские подразделения для защиты государственной границы в связи с массовым прорыва нелегальных мигрантов из Марокко и Алжира. Автономный город Сеута и соседняя Мелилья являются единственными сухопутными переходами между Евросоюзом и Африкой. Всего за сутки через него проникли около 3000 человек. Региональные власти официально объявили режим «гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации». Хотя ранее, несмотря на запрос, общенациональный режим ЧС правительство Испании вводить отказалось.

Кризис стремительно разгорелся из-за решения Верховного суда. Он запретил депортировать по упрощенной процедуре перехваченных в море мигрантов. Эту юридическую лазейку сразу же превратили в массовые заплывы. Из-за всплеска преступности на улицах моментально вспыхнули беспорядки. Горят автомобили, есть пострадавшие.

Уже сегодня в приграничный город должен приехать премьер-министр Испании — Педро Санчес. Хотя ранее он пытался переложить ответственность за ситуацию на местные власти, которые, в свою очередь, обещают ускорить депортацию нелегалов и ведут переговоры с Марокко о совместном усилении границы. Почему жителям Старого Света стоит готовиться к худшему? Негативные сценарии изучил корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Прощай, Марокко, здравствуй, Испания», — кричали полторы тысячи участников «штурма Сеуты» — региона, окруженного с трех сторон территорией бывшей испанской колонии. Как по чьей-то команде толпы африканцев всего за несколько минут прорвали границу и — вот вам новые европейцы.

Стена в три человеческих роста, да еще с козырьком, отделяющая Испанию от Марокко, оказалась слишком легким барьером — ее просто обошли по бетонному основанию.

Но самые нетерпеливые бросились в волны. Средиземное море — самый короткий путь за пособиями, если не плыть, а обойти «границу миров» вдоль берега.

И воцарился хаос. Толпы гостей полностью парализовали движение на трассах.

Пропустите скорую! Куда там! Новая орда заполонила главный пляж Сеуты — Эль-Тарахаль, оставляя от прежней жизни шлепанцы и пластик. Полиция пыталась хоть как-то остановить хаос, но тщетно.

Жители Сеуты ошарашенно смотрели на «людское цунами» с балконов и пытались дозвониться друг другу — что происходит?! Тайком снимали для полиции, видимо, как самые наглые «адепты материального рая по-европейски» полезли грабить.

Откуда криминальная прыть? В Марокко что ни праздник, то амнистия. На свободе уже свыше 20 тысяч преступников, в том числе осужденных за терроризм. Принимай, Испания!

Они не скрывают, куда попасть мечтают. Сеута — только трамплин. Большинство налегке, но не сказать, что плохо одеты.

Некоторые так продуманно готовились к «спонтанному рывку в Европу», что всю семью одели в новенькие спасжилеты. Так что назвать этот штурм стихийным «всплеском европейской мечты» язык не повернется.

Власти Сеуты потребовали от правительства Педро Санчеса срочно объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации, прислать армию. Но Мадрид отказал.

«Правительство Испании полностью привержено незамедлительному реагированию на ситуацию в Сеуте. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы, работаем с марокканскими и международными властями и готовим меры, необходимые для скорейшего восстановления нормальной ситуации», — успокаивал граждан Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка популярно объяснил согражданам по ту сторону моря: чрезвычайка по-испански может быть исключительно из-за пожаров и наводнений, никак не из-за мигрантов. Зато оппозиция в выражениях не стесняется. Отец четверых детей теперь опасается за их жизни.

«Это премьер Санчес своей массовой легализацией мигрантов спровоцировал вторжение в Сеуту. Санчес действует как враг испанского народа. Каждый удар в спину — это Санчес. Крах систем здравоохранения и жилищного строительства будет его наследием», — отмечает председатель партии «Голос» Сантьяго Абаскаль.

А поток-то все не иссякает. Это еще не повторение 2015 года, когда в Европе разразился крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Но все к тому идет. Фон дер Ляйен отрабатывает заказ глобалистов — ворота настежь!

«Испания по многим совершенно позициям зависит от Брюсселя. Если они не будут принимать этих беженцев, то Брюссель их может, там, наказать какими-то фондами или вот этим пресловутым „механизмом солидарности“. Поэтому все идет к тому, чтобы знаменитое заявление госпожи Меркель, тогдашнего канцлера Германии, по поводу беженцев „мы всех примем, мы справимся“ сейчас может вот в новом изводе быть воспроизведено», — говорит политолог Юрий Светов.

Да что там Африка? Весь Ближний Восток из-за конфликта потенциально готов к «великому переселению народов 2.0». Европейцам остается готовиться к худшему или искать себе новое место жительства.

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