Российские беспилотники уничтожают боевиков ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО
Применение комплексов «Молния-2» позволяет российским войскам поражать объекты врага в глубоком тылу.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео боевой работы расчета БПЛА «Молния-2»
Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ и самих боевиков в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Все цели были поражены, несмотря на попытки неприятеля противодействовать работе наших БПЛА при помощи средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Применение комплексов «Молния-2» позволяет российским войскам поражать объекты врага в глубоком тылу.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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