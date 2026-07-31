Опубликовано видео боевой работы расчета БПЛА «Молния-2»

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ и самих боевиков в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были поражены, несмотря на попытки неприятеля противодействовать работе наших БПЛА при помощи средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Применение комплексов «Молния-2» позволяет российским войскам поражать объекты врага в глубоком тылу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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