Филиппинцу пришлось отбиваться от осьминога

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Моллюск перекрыл дыхание рыбаку и чуть не убил.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Пугающие кадры с Филиппин, где местному рыбаку пришлось отбиваться от осьминога-убийцы.

Эти моллюски крайне редко атакуют людей. Однако известны случаи, когда они перекрывали дыхание дайверам.

Чтобы оторвать осьминога от лица, нужно немало усилий. На щупальцах — сотни мощных присосок. За счет них даже небольшие особи могут удерживать предметы весом несколько десятков килограммов.

Ни одна из подобных встреч, к счастью, не закончилась фатально. Повезло и герою ролика — после напряженного противостояния от угрозы получилось избавиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить с морскими хищниками — и кто из них опаснее, акула, осьминог или креветка-богомол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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