Пропала целая сборная: куда исчезли эфиопские футболисты во время турнира в Швеции

Эфирная новость 135 0

Полиция выдвинула самую вероятную версию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сборная Эфиопии по футболу пропала во время турнира в Швеции

По истине загадочный случай произошел в Швеции. Во время юношеского турнира по футболу бесследно пропала команда из Эфиопии.

В соревнования участвовали спортсмены из 77 стран. В день финала сотрудники школы, где проживали атлеты, обнаружили, что несовершеннолетние спортсмены и их взрослые сопровождающие покинули место размещения без предупреждения.

Организаторы обратились в полицию. Там выяснили, что обратно на родину футболисты не возвращались. По предварительной версии, игроки и тренерский состав попросту решили нелегально мигрировать в Швецию, буквально «растворившись в толпе».

Эфиопская футбольная федерация уже успела откреститься от пропавших граждан. Там заявили, что они не представляли национальную сборную, а были частной инициативной группой и действовали в своих интересах.

Полиция и миграционная служба следы беглецов пока не нашли.

Тем временем, власти Испании ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов — около 3000 марокканцев и алжирцев прорвали государственную границу. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
15:33
«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве
15:30
Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку
15:20
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
15:18
«Я сумасшедшая, я классная бабуля»: чему учит внуков Роза Сябитова
15:02
В Ленобласти четверо детей стали жертвами продавца-насильника

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Яхты, квартиры и авто под вопросом: ФНС ищет тайные доходы безработных россиян
У российских детей зафиксировали ускорение полового созревания
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео