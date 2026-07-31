Верховный суд изменил правила взыскания компенсаций

Получить справедливую сумму за моральный вред теперь станет легче. Верховный суд принял решение, которое изменит подход по искам о компенсации. Если пострадавший просит одну сумму, а получает копейки — служители Фемиды обязаны детально расписать логику своего решения. Понятие «внутреннее убеждение», которым до последнего времени пользовались все суды страны, перестанет действовать. Что это значит для тех, кто борется за справедливость — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Сколько стоит слезинка ребенка? Ответить на этот вопрос мог Достоевский, а вот современная судебная система единого мнения не имеет.

На имеющихся в распоряжении журналистов кадрах из Севастополя стая собак нападает на девятилетнего мальчика. Страдания искусанного суд потом оценил в 25 тысяч рублей — немногим больше прожиточного минимума в регионе. Платить добровольно хозяйка агрессивных псов не собиралась.

«Она вообще не пошла на контакт. Моему внуку до марта месяца кололи уколы. Была кровь, синяки, были прокусы тела», — жалуется дедушка пострадавшего ребенка Николай Шевченко.

А как измерить боль от потери близкого человека?

«У моей мамы случился инфаркт. Я вызвала скорую. Скорая приехала. В итоге вместо больницы

они ее повезли на пересменку, где оставили на 40 минут, пока не заступила вторая бригада. Было потеряно много времени. Мы привезли маму в клинической смерти», — вспоминает пострадавшая Елена.

Экспертиза показала, что женщину можно было спасти, вина врачей была доказана. Больница выплатила 300 тысяч рублей моральной компенсации.

«Что пережила моя доверительница — данная сумма несправедлива. Она должна быть намного выше. Но суд у нас действует по внутреннему убеждению», — отмечает юрист Максим Суров.

Просто «внутреннего убеждения» недостаточно, решил Верховный суд. И обязал суды нижестоящих инстанций при вынесении решений четко объяснять, чем они руководствуются, когда определяют размер компенсации за моральный ущерб.

«У нас каждый судья, он независим, и он вроде как должен руководствоваться, но по факту не

всегда следует тому, что говорит высшая инстанция. И поэтому появляются вот эти самые мизерные компенсации, неразумные, абсурдные, которые, на мой взгляд, взгляд правозащитника, на самом деле дискредитируют судебную систему», — подчеркивает Ева Меркачева, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Профессиональные юридические сообщества уже не раз поднимали вопрос о том, что необходима единая формула расчета, которой будут пользоваться все суды. Своего рода калькулятор — чтобы посчитать, насколько серьезный вред причинен здоровью, долго ли переживал потерпевший. Если не очень, то применяется базовая ставка, скажем, миллион. Пострадал ребенок — умножаем на полтора. Пришлось провести на больничной койке несколько недель — добавляем по десять тысяч за первые семь дней, самые тяжелые, и по пять — за последующие. Но дальше разговоров об этих критериях дело не пошло.

«Их надо очень твердо вводить. Более того, с учетом уровня инфляции и изменений, моральный вред должен только расти», — говорит председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

Это становится особенно ясно в сравнении с опытом других стран, Например, в Италии моральные компенсации за тяжкий вред здоровью могут достигать двух миллионов евро, в Германии, Англии и Франции — до 700 тысяч евро. Возможно, после того, как Верховный суд напомнил, что назначение чрезвычайно маленьких сумм вообще исключено, что-то поменяется и в нашей судебной практике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.