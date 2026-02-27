От акул до креветок-богомолов: как выжить при встрече с морским хищником

Почему хищные рыбы все чаще атакуют людей? Как вести себя при встрече с морским хищником, чтобы выжить? Кто опаснее: милый осьминог или креветка-богомол? И какие еще опасности поджидают вас в отпуске? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Опасное купание с акулами на Мальдивах

www.globallookpress.com/Norbert Probst

У Анастасии Витоновой была мечта: поплавать с акулами, и она сбылась на Мальдивах. Но девушка едва не лишилась руки.

«В тот момент, когда я лежу на звездочке и чувствую хруст своей руки и сразу тысячу проколов, ну сколько их там было, наверное, 15 шрамов у меня на руке. Она меня держала, наверное, секунды четыре», — вспоминает девушка.

По словам пострадавшей, в нападении акулы виновата туристическая компания, сотрудники которой не провели инструктаж по безопасности.

«Снимает дрон, ты ложишься как бы на спину, и возле тебя начинают кормить акул рыбой, чтобы они именно под тобой начали плавать. То есть это не само по себе происходит, прям еду раскидывают возле тебя. И там категорически нельзя расставлять руки в сторону, что мне не сказали, соответственно», — объясняет она.

Но как получилось, что самый опасный морской хищник, который никогда не упускает добычу, вдруг разжал челюсти и отпустил руку российской туристки? Девушка отделалась несколькими шрамами и испугом. Все потому, что это была акула-нянька, отмечают эксперты.

«Акула-нянька не может атаковать, она может просто прикусить. Атаковать могут потенциально опасные акулы, которые тоже водятся в отельных зонах. Например, на Мальдивах водятся тигровые акулы, акулы мако. Это уже серьезные потенциально опасные акулы, которые могут атаковать», — рассказывает ихтиолог Дмитрий Орлов.

Почему акулы нападают на человека

www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov

Нападения акул на людей происходят все чаще, отмечают исследователи. И этому есть научное объяснение. Экосистема теплых морей и океанов меняется из-за разрушения кораллов, что нарушает маршруты и поведение акул.

Промышленный вылов рыбы и беспорядочная подкормка притягивают хищников ближе к пляжам, где они начинают охотиться не на рыбу, а на людей.

Для одного туриста отдых на Филиппинах мог стать последним в жизни. Ведь в его руках было одно из самых ядовитых существ в мире — синекольчатый осьминог. Его яд оказывает нервно-паралитическое действие, и противоядия не существует.

Креветка-богомол обладает самым стремительным ударом среди всех обитателей Земли и мощными челюстями. В броске она развивает скорость до 100 километров в час и это в пятьдесят раз быстрее моргания глаз человека! Встреча с хищником произошла не на берегу океана, но эмоции говорят сами за себя.

Рейтинг самых опасных укусов

www.globallookpress.com/Michele Westmorland

И открывает его горилла — 91 килограмм сил на квадратный сантиметр (кгс/см²). Мощность укуса ягуара составляет 105 кгс/см² — его челюсть способна с одного раза перекусить позвоночник жертвы. Укус гиппопотама измеряется в 126 кгс/см². Для его мощной пасти арбузы что-то вроде семечек или винограда. Следом идет крокодил, и его пасть сжимается с силой 260 кг/см².

А самым страшным укусом на планете обладает большая белая акула — 280 кгс/см².

Уличные котики кусаются не так сильно, но тоже способны нанести вред здоровью. Российская туристка отдыхала в Таиланде и попала в больницу с подозрением на бешенство после укуса бродячего кота. Отдых превратился в лечение — врачи назначили девушке курс прививок от столбняка, который обошелся в 30 тысяч рублей.

Кто из обитателей тропиков может причинить вред

www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov

Чаще всего туристы жалуются на последствия встречи с медузой. Однако морские обитатели — не единственная опасность в теплых краях. Отпуск англичанки Трейси превратился в кошмар в первую же ночь, когда ее покусали комары.

Через несколько часов укусы увеличились в размерах и превратились в огромные гнойные волдыри. И вместо морских деликатесов на завтрак, обед и ужин девушке пришлось принимать антибиотики.

Напоминаем, что самолечение и народные методы могут привести к фатальным последствиям. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью. И ни в коем случае не прикасайтесь к экзотическим животным и насекомым. Им это может не понравиться.