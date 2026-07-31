Короткий сон и правильный свет: как бороться с джетлагом

Daily Mail: в борьбе с джетлагом помогают короткие периоды сна

Существует несколько проверенных способов минимизировать негативные последствия джетлага при совершении длительных путешествий. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Эксперт по сну и основатель компании Bed Kingdom Эшли Хейнсворт рекомендует придерживаться строгого правила 45-минутного отдыха. Вместо того, чтобы спать максимально долго сразу после прибытия, следует ограничиваться короткими периодами сна.

Такие паузы дают необходимый прилив энергии, не нарушая основной ночной цикл. При этом важно завершить все дневные перерывы на сон как минимум за восемь часов до планируемого времени отхода ко сну вечером, чтобы не столкнуться с бессонницей.

Подготовку к смене часовых поясов лучше начинать еще до вылета. Если путь лежит на восток, стоит постепенно сдвигать время сна и пробуждения на более ранние часы.

При полетах на запад, напротив, полезно ложиться спать немного позже обычного. Во время самого рейса специалисты советуют использовать качественные аксессуары: беруши, маски для глаз с эффектом блокировки света и подушки с эффектом памяти.

Это создаст комфортные условия для отдыха в сухом воздухе самолета и при постороннем шуме. Также рекомендуется периодически разминаться, прогуливаясь по салону, чтобы избежать застоя в мышцах и проблем с пищеварением.

Особое внимание стоит уделить воздействию дневного света и режиму питания. Естественное освещение помогает быстрее перенастроить биологические ритмы, поэтому после приземления в дневное время полезно находиться на улице. В вечерние часы, напротив, рекомендуется избегать ярких экранов электронных устройств.

Эксперты также предостерегают от употребления алкоголя и кофеина во время полета, так как они способствуют обезвоживанию и нарушают сон. Лучшим выбором станет обычная вода. В некоторых случаях допустимо использование мелатонина, однако перед его приемом необходимо проконсультироваться с врачом. В первый день отдыха не стоит перегружать график делами, позволяя телу плавно привыкнуть к новым условиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.