Счета покупательницы квартиры Долиной оказались заблокированы

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Налоговая ограничила операции по счетам предпринимательницы Полины Лурье.

Счета покупательницы квартиры Долиной заблокировали

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

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Налоговая служба заблокировала операции по счетам предпринимательницы Полины Лурье, которая приобрела квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные налоговых органов.

По информации агентства, решение об ограничении операций было принято 6 июля. Причиной указали непредоставление налоговой декларации в установленный 20-дневный срок. Другие обстоятельства, связанные с блокировкой счетов, не уточняются.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала, что предпринимательница не планирует продавать квартиру в столичном районе Хамовники, которая стала предметом длительного судебного разбирательства с Ларисой Долиной.

Лурье получила ключи от квартиры 19 января после завершения судебного процесса. Мосгорсуд ранее вынес решение о выселении Долиной из спорного жилья. После получения доступа к недвижимости новая владелица заменила замки и заявила о намерении продолжить судебные разбирательства с продавцом для компенсации понесенных расходов.

По словам адвоката, состояние квартиры на момент передачи находилось в хорошем состоянии. Также были погашены задолженности по коммунальным платежам.

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