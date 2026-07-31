Тайное прошлое: в ДНК человека нашли следы загадочных «призраков»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 415 0

Они участвовали в формировании современного человечества.

Что специалисты нашли в ДНК человека шокирующая находка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В ДНК человека нашли следы загадочных предков

Специалисты выявили фрагменты ДНК двух ранее неизвестных групп гоминидов, которые сосуществовали с предками современного человека. Об этом рассказало издание Mirror.

Первая группа «призрачных предков» обитала в Африке примерно 50 тысяч лет назад, в то время как вторая ветвь, названная «суперархаичной», значительно старше — ее возраст оценивается в 1,8 миллиона лет.

Исследователи из Университета Беркли и Университета Джонса Хопкинса установили, что эти таинственные популяции скрещивались с денисовцами, которые позже передали эти гены Homo sapiens.

«Мы обнаружили, что около 2% генома современного человека происходит от архаичных гоминидов. В случае с призрачной линией как современные африканские, так и неафриканские популяции унаследовали схожие объемы предков-призраков. Каждый индивидуум имеет от 0,5 до 1% своего генома, унаследованного от этой призрачной линии», — отметил ученый Юлин Чжан.

Ранее в научном сообществе преобладало мнение, что подобные генетические следы характерны в основном для жителей Африки. Однако новые данные показывают, что «призрачная ДНК» распределена поровну между африканцами и представителями других континентов.

Это указывает на то, что активное смешивание видов происходило еще до того, как человек разумный начал масштабную миграцию за пределы африканского материка.

Арджун Бидданда из Университета Джонса Хопкинса подчеркнул, что находка «суперархаичной» линии особенно важна, так как она раскрывает вклад человеческой ветви, жившей более миллиона лет назад, несмотря на полное отсутствие сохранившихся костных останков или прямой расшифровки их ДНК.

Полученные результаты подтверждают теорию о том, что современное человечество является итогом тысячелетнего скрещивания различных групп гоминидов, из которых до наших дней дожил только вид Homo sapiens.

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