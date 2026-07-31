Рекорды и квантовые сети: Путин обсудил с Белозеровым работу РЖД

Владимир Путин провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Глава РЖД представил итоги работы компании за первое полугодие 2026 года.

Основными темами беседы стали финансовые результаты, ситуация с грузовыми и пассажирскими перевозками, экспорт, поддержка участников специальной военной операции, а также развитие квантовых технологий.

Белозеров сообщил, что инвестиционная программа компании реализуется с опережением первоначальных планов. По его словам, объем вложений был увеличен после перераспределения части средств, чтобы ускорить выполнение поставленных президентом задач, в том числе на Восточном полигоне и при закупке новых локомотивов.

Отдельно глава РЖД остановился на показателях безопасности, отметив, что российские железные дороги остаются одними из самых надежных в мире.

«Мы самая безопасная безопасная надежная железная дорога в мире», — заявил Белозеров.

По его словам, сейчас в холдинге работает 851 тысяча человек. При этом рост эффективности позволяет постепенно сокращать численность персонала без увольнений — за счет естественного выхода сотрудников на пенсию и внедрения новых технологий. Средняя заработная плата в компании приблизилась к 119 тысячам рублей.

Президент обратил внимание на снижение объемов погрузки, однако Белозеров пояснил, что грузооборот продолжает увеличиваться благодаря изменению маршрутов перевозок, росту дальности доставки и увеличению транзитного сообщения. Он также сообщил о росте экспортных перевозок, контейнерного трафика и грузооборота по международному транспортному коридору «Север — Юг».

По словам главы РЖД, более 93% международных перевозок сегодня приходится на дружественные страны. Продолжают увеличиваться объемы перевозок с Китаем, Белоруссией и государствами Евразийского экономического союза, тогда как грузооборот с Финляндией и Эстонией заметно сократился.

Белозеров также заверил президента, что компания полностью выполнит задачи по развитию Восточного полигона и сохранит договоренности по вывозу угля из Кемеровской области. В ответ Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость поддержки угледобывающей отрасли.

«Не забывайте, горняков не забывайте», — сказал Путин.

Еще одной темой встречи стали пассажирские перевозки. За первые шесть месяцев 2026 года услугами железных дорог воспользовались 625 миллионов человек. Основной прирост обеспечило пригородное сообщение, тогда как перевозки в поездах дальнего следования немного снизились.

Белозеров сообщил, что РЖД продолжает реализовывать программу поддержки участников специальной военной операции. Вместе с фондом «Защитники Отечества» компания организовала десятки туристических маршрутов для военнослужащих и членов их семей. Кроме того, железнодорожная медицина уже оказала помощь более чем 21 тысяче участников СВО.

Значительную часть встречи стороны посвятили внедрению новых технологий. По словам главы РЖД, производительность труда за последние 15 лет выросла вдвое в технологическом выражении и в четыре раза — в экономическом. Компания также продолжает сокращать интервалы движения поездов, что позволит увеличить пропускную способность железных дорог.

Отдельно Белозеров доложил о реализации проекта магистральной квантовой сети. На сегодняшний день построено уже 7800 километров линий, объединяющих 27 регионов и 13 городов-миллионников. Сейчас инфраструктура проходит этап коммерческого запуска и будет использоваться для защищенной передачи данных.

«Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна, и я надеюсь, она будет прибыльной», — отметил Путин.

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