Суд на три недели перенес заседание по делу Ларисы Долиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 44 0

Один из мошенников, замешанных в афере с квартирой, добровольно ушел на СВО.

Когда Лариса Долина добьется взыскания денег с аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Заседание Лефортовского суда Москвы о взыскании народной артисткой РФ Ларисой Долиной имущественного вреда с мошенников по делу об афере с квартирой отложен на 21 августа. Об этом заявил корреспондент 5-tv.ru.

Причиной для переноса стало то, что суду нужно установить местонахождение всех ответчиков, чтобы известить их о рассмотрении дела.

Ранее Лариса Долина подала иск о взыскании с аферистов 176 миллионов рублей. Затем она снизила требования до 114 миллионов рублей. Кроме того, суд приостановил делопроизводство против одного из обманувших Долину мошенников, Дмитрия Леонтьева, — он добровольно ушел на специальную военную операцию.

Иск о компенсации также направлен против фигурантов Анжелы Цырульниковой, Артура Каменецкого и Андрея Основы.

Дело Долиной стало одной из самых громких квартирных афер последних лет. С апреля по июль 2024 года мошенники под видом силовых структур вовлекли певицу в подставную «операцию по поимке преступников». Под их влиянием Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье. Позже Долина вернула себе право собственности, однако Верховный Суд РФ в декабре 2025 года вновь передал квартиру Лурье.

Аферистов приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет и трех месяцев.

Тем временем Лариса Долина рискует потерять и другое жилье, предупредила риелтор.

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