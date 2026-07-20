Гонка длиной тысячу километров: в Ленобласти прошел «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв»
Проверить себя на трассе мирового уровня решили лучшие пилоты страны.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Ленобласти прошли соревнования, на которых запах жженой резины — лучший показатель зрелищности. Автодром «Игора Драйв» принял фестиваль «ГАРАЖ ФЕСТ». И одним из его главных событий стала гонка на выносливость. Проверить себя решили лучшие пилоты страны. Кто в итоге оказался сильнейшим — знает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.
Целый табун — 2000 лошадей под капотом. Разгон драгстера — как у ракеты. А эта золотая Lamborghini словно кинодива в объективах десятков камер.
На юбилейном пятом «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв» организаторы решили проверить на прочность и автомобили, и пилотов.
Полные трибуны автодрома «Игора Драйв». Хорошо, что в тени. В Петербурге жарко. Кажется, что скоро расплавится асфальт. А он и расплавится. Впереди тяжелейшая восьмичасовая гонка. На этом прямом километровом участке скорости будут достигать трехсот километров в час.
Это гонка длиной тысячу километров.
«Пилотам очень тяжело, мы терям около 3,5 — 3,8 литров жидкости за один стинг, отрезок. Это вода, даже не за гонку», — сказал пилот Станислав Аксенов.
Пилоты, сменяя друг друга, проходят сотни кругов по непростой трассе мирового уровня.
«Трасса спроектирована под „Формулу-1“. Трасса прекрасная. Нижний Новгород или Казань сложнее. Санкт-Петербург не такой сложный, при этом тут легко потерять время. Длинная и много скоростных поворотов», — сказал пилот Роман Смоляков.
И в восьмичасовой гонке важна каждая секунда. Все это время инженеры в боксах не отводят взгляды от мониторов.
А это соседняя трасса. Здесь словно в вальсе дрифтеры кружат на асфальте.
Фигурное катание в бетонном «колизее» — дуэль: один пилот должен выполнить судейское задание, второй — стать не просто его тенью и повторить каждый элемент, но и давить, и вынудить соперника ошибиться.
Свою аудиторию с миром автоспорта знакомят популярные блогеры. В «Медийных гонках» сошлись Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина.
«В прошлом году ко мне подошел один из зрителей, гостей фестиваля, сказал, большое вам спасибо за ваш фестиваль, я очень долго пытался затащить жену на автоспортивное мероприятие, она все время отказывалась, потому что ей не нравятся машинки. Ей скучно. Она купилась на концертную программу, приехала со мной. И я, наконец-то, показал ей дрифт. И после того, как она посмотрела дрифт, она заставила купить меня два билета на этапы RDS Open в Казани», — рассказал генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.
«ГАРАЖ ФЕСТ» на автодроме «Игора Драйв» — это не только гонки. Выставка «Автокультура» — это гоночный Эрмитаж, не иначе. Здесь каждый экспонат — дух эпохи.
Легенда ралли Subaru, гоночные суперкары Lamborghini и Toyota. Но приз зрительских симпатий забирает спортивный «Москвич» и карбоновые «Жигули».
И гонки, и околоавтоспортивные активности. И зрелища, и хлеб, и вино. Кому не за руль, конечно.
Крупнейшие винодельческие предприятия Крыма — «Инкерман», «Массандра», Валерий Захарин и Дом шампанских вин «Новый свет» — представляют своих чемпионов, самое титулованное российское вино.
«ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв» — это два дня праздника автоспорта, на который приезжают тысячи гостей со всей страны. Профессиональные пилоты и любители гонок — все те, для кого рев мотора как бальзам на душу.
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