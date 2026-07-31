Расплата, длиною в век: подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 59 0

На момент совершения преступления мальчику было 14 лет.

Подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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В США 15-летний подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство

Суд в американском штате Индиана приговорил 15-летнего Джо Ларри к 100 годам лишения свободы за убийство женщины во время неудачного нападения преступной группировки. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным следствия, преступление произошло 2 февраля 2025 года на парковке возле клуба в городе Андерсон. Члены банды Mickey Cobra Nation намеревались убить свидетеля по другому уголовному делу, однако во время стрельбы смертельное ранение получила 26-летняя Дайла Суэйн, не связанная с группировкой. Еще две женщины получили ранения.

На момент совершения преступления Ларри было 14 лет. После шестидневного судебного разбирательства его признали виновным в убийстве, покушении на убийство, сговоре и незаконном хранении оружия.

Суд назначил подростку 50 лет лишения свободы за убийство и еще 50 лет — за совершение преступления в составе организованной преступной группы. Максимально ему грозило до 176 лет заключения.

Как отмечает ABC News, другие участники нападения также получили длительные сроки — 125 и 90 лет лишения свободы. При этом Джо Ларри сможет обратиться с ходатайством о пересмотре приговора спустя 20 лет.

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