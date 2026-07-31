«Гении предвидения»: Захарова высмеяла прогнозы лидеров ЕС о вторжении в Европу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Поводом для заявления дипломата стала ситуация с наплывом мигрантов в Испанию.

Что думает Захарова о ситуации с мигрантами в Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Захарова заявила о сбывшемся прогнозе лидеров ЕС о миграции в Европу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас и ее предшественник Жозеп Боррель оказались правы в своих прогнозах о возможном «вторжении» в Европу, однако ошиблись в его источнике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Урсула, Кая, Жозеп — гении предвидения. Ошиблись только в двух моментах: направлении и субъекте. Ждали Россию с востока, а накрыло с юга Северной Африкой», — написала дипломат.

Захарова также задалась вопросом, почему европейские чиновники, отвечающие за безопасность ЕС, в том числе за охрану границ, не объявили об отставке после миграционного кризиса. По словам дипломата, причины происходящего связаны с внутренними разногласиями внутри западных стран и проблемами в системе защиты прав человека.

Поводом для заявления стали события на границе Марокко и испанского города Сеута. Тысячи молодых марокканцев собрались у пограничной линии, чтобы попасть на территорию Испании. После этого власти направили в Сеуту дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

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