Российские войска поразили осуществлявший доставку для ВСУ сухогруз

В море южнее Одессы российские войска поразили сухогруз, который использовался для доставки грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

По информации Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Помимо сухогруза, в порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Стенки в ДНР, а военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка в Харьковской области.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.

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