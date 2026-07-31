Всего две недели: дерматолог предупредила о критическом вреде солнечных лучей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Привлекательность загара — всего лишь иллюзия.

Почему вредно пребывание на солнце причины последствия

Фото: www.globallookpress.com/Custom Medical Stock Photo

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Дерматолог Троицкая: солнечные лучи могут спровоцировать быстрое старение кожи

Всего за две недели активного пребывания на солнце состояние эпидермиса может значительно ухудшиться под воздействием ультрафиолета. Об этом в беседе с RT рассказала дерматолог Ирина Троицкая.

Врач-косметолог пояснила, что механизмы фотостарения запускаются из-за UVA-лучей, которые разрушительно влияют на структуру тканей.

«Под действием UVA-лучей разрушаются коллагеновые и эластиновые волокна, снижается плотность кожи — появляются мелкие морщины и ухудшается ее упругость. При этом повреждения накапливаются даже без солнечного ожога», — отметила специалист.

По ее словам, внешняя привлекательность загара является лишь иллюзией, так как изменение цвета кожи представляет собой защитную реакцию организма на повреждение ультрафиолетовым излучением.

Помимо этого, негативно на внешность влияют жара, сухой воздух от кондиционеров и морская соль, способствующая вытягиванию влаги из клеток. Для предотвращения преждевременного увядания дерматолог рекомендует тщательно смывать морскую соль пресной водой и регулярно использовать солнцезащитные средства.

Наносить защитный крем необходимо на всю поверхность тела и обновлять слой каждые два часа, а также после каждого контакта с водой. В противном случае отдых на побережье может закончиться появлением пигментных пятен и глубоким обезвоживанием тканей.

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