Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базам отдыха в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — написал глава региона в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы, идут аварийно-спасательные работы. Всем раненым и близким жертв будет оказана необходимая помощь, заверил губернатор.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», — подчеркнул Балицкий.

Губернатор отметил, что ВСУ не в состоянии биться на равных и поэтому устраивают охоту на женщин и детей.

Ранее 23 июля Энергодар в Запорожской области был полностью обесточен из-за ночной атаки ВСУ.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

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