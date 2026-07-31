Российские беспилотники поразили логистический узел ВСУ под Днепром
Объект использовался для хранения и перевозки военных грузов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; Минобороны России; 5-tv.ru
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Российские военные нанесли удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе Подгорного Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав кадры поражения объекта.
«Данный логистический узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих», — заявили в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, объект был поражен расчетами беспилотников «Герань-4».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник. Атаки со стороны ВСУ были направлены на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую и Курскую области. Также дроны были перехвачены над Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом и Татарстаном.
Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА над Ростовской и Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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