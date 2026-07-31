Татьяна Ким рассказала о мерах поддержки для селлеров Wildberries после атак ВСУ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Компания ежедневно модернизирует систему защиты своих объектов и продолжает разрабатывать систему поддержки продавцов.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; Telegram/Татьяна Ким/kimtatyana2024; 5-tv.ru

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Татьяна Ким: Wildberries провел уже два транша выплат в поддержку продавцов

Маркетплейс Wildberries провел уже два транша выплат в поддержку продавцов, чьи товары пострадали в результате украинских атак на инфраструктуру компании. Об этом сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким.

По ее словам, во вторую волну выплат вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления.

«Пока система разрабатывается, мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса», — сообщила глава компании.

Ким отметила, что компания продолжает разрабатывать комплексную систему поддержки. Она также сообщила, что обсудила соответствующие меры с правительством России, а представить их планируется в ближайшие дни.

Для крупных партнеров Wildberries уже ввел дополнительные меры помощи. В частности, компания предоставила повышенную скидку постоянного покупателя на товары за свой счет, кредитные каникулы в собственном банке, а также ряд других льгот.

Кроме того, со следующей недели руководство маркетплейса намерено провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы решать возникающие вопросы в индивидуальном порядке.

Одновременно Wildberries перестраивает логистическую инфраструктуру. Компания перераспределяет товары между складами, арендует новые логистические мощности в России и за рубежом, а также готовится к запуску собственных строящихся объектов в странах присутствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основательница Wildberries Татьяна Ким назвала атаку на объекты компании актом международного терроризма. По ее словам, удары по гражданской инфраструктуре и сотрудникам предприятия являются преступлением против обычных граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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