Rolls-Royce и 45 миллионов: суд оставил Лерчек без арестованного имущества

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 141 0

Блогер сможет вернуть доступ к активам после выполнения одного важного условия.

Что будет с имуществом Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Суд оставил арест на имущество Лерчек до выплаты штрафа

Суд сохранил арест, наложенный на имущество Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, до полной уплаты ею штрафа в 765 миллионов рублей по делу о выводе денег в ОАЭ с использованием поддельных документов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Под арестом остается автомобиль Rolls-Royce 2022 года выпуска стоимостью 42,1 миллиона рублей.

Кроме того, суд сохранил арест на денежные средства Валерии Чекалиной в размере 45 миллионов 325 тысяч рублей.

Помимо штрафа, блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно и установили испытательный срок продолжительностью три года. Меру пресечения в виде запрета определенных действий оставили без изменений до вступления приговора в законную силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек просила не назначать ей штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, заявив, что не сможет выплатить такую сумму. При этом защита настаивала на полном оправдании блогера.

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