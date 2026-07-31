Лжесотрудники ФСБ выманили у москвича 144 миллиона рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

Операция по передаче средств была проведена через один из столичных криптообменников.

Лжесотрудники ФСБ выманили у москвича 144 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В офисах сети криптообменников в башне «Федерация Восток» делового комплекса «Москва-Сити» прошли обыски по делу о хищении 144 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, жертвой преступления стал мужчина по имени Владимир Р. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и убедили его перевести крупную сумму денег.

Операция по передаче средств была проведена через один из столичных криптообменников. В настоящее время все точки сети временно закрыли. Также сообщается о задержании десятков человек в здании. В отношении восьми из них уже избрали меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали порядок возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников. Согласно инициативе Минцифры, пострадавшему от действий аферистов сначала необходимо обратиться в банк. Там проверят, была ли возможность остановить подозрительный перевод денежных средств.

После этого оператор связи должен будет провести проверку номера, с которого поступил мошеннический звонок. Ответственность за возмещение ущерба возложат на организацию, допустившую нарушение. Документ пока вынесен на общественное обсуждение и может вступить в силу с 1 марта следующего года.

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