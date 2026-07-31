Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Мужчину с осколочными ранениями направили в больницу города Валуйки.

Сколько людей пострадали в Белгородской области 31 июля 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один мирный житель пострадал при ракетном обстреле села Углово Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба в мессенджере МАКС. Снаряды также повредили шесть единиц сельскохозяйственной техники.

«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнили в оперштабе.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в этот же день сообщил о десяти пострадавших от атак ВСУ. В Амвросиевском муниципальном округе при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на рейсовый автобус были ранены четыре женщины, трое мужчин и 12-летний ребенок. Еще одна женщина получила тяжелые ранения в Горловке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Дмитровского района Орловской области скончался в больнице от травм, полученных при атаке беспилотника. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил смерть мужчины и выразил соболезнования его родным, а также поручил подготовить документы о выплате компенсации семье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 июл
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области
31 июл
Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь
31 июл
Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК после удара дронов ВСУ по Волгограду
30 июл
Один человек погиб и трое пострадали в результате атак украинских дронов на ДНР
30 июл
Силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов
30 июл
Пожар в логистическом центре в Пензе после атаки БПЛА локализовали
30 июл
Огонь на складе в Пензенской области охватил 62 тысячи квадратных метров: есть пострадавшие
30 июл
Портовая инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубани
30 июл
Силы ПВО России сбили 258 украинских беспилотников за ночь
29 июл
После атаки дронов ВСУ в Рязанской области госпитализированы шесть человек
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве
7:17
«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам
7:00
«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
6:41
Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию
6:20
«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте
Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео