Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области
Мужчину с осколочными ранениями направили в больницу города Валуйки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Один мирный житель пострадал при ракетном обстреле села Углово Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба в мессенджере МАКС. Снаряды также повредили шесть единиц сельскохозяйственной техники.
«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнили в оперштабе.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в этот же день сообщил о десяти пострадавших от атак ВСУ. В Амвросиевском муниципальном округе при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на рейсовый автобус были ранены четыре женщины, трое мужчин и 12-летний ребенок. Еще одна женщина получила тяжелые ранения в Горловке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Дмитровского района Орловской области скончался в больнице от травм, полученных при атаке беспилотника. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил смерть мужчины и выразил соболезнования его родным, а также поручил подготовить документы о выплате компенсации семье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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