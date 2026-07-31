Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте

Огромная фигура бабочки напугала зрителей на концерте Димы Билана в Москве

Гигантская конструкция в виде бабочки напугала зрителей на сольном шоу «Твой № 1» заслуженного артиста России Димы Билана в Москве. Видеокадры с мероприятия на «ВТБ Арене» опубликовал 5-tv.ru.

Большая фигура насекомого парила над сценой и зрительским залом во время исполнения дуэтной композиции с певицей Seville (настоящее имя — Севиль Велиева).

Сам музыкант рассказал, что за организацией этого концерта стоят несколько месяцев подготовки, включающие многочисленные репетиции, работу над музыкой, светом, сценографией и звуком. В создании шоу участвовали сотни специалистов.

На самом концерте был аншлаг — абсолютно все билеты на сольное выступление певца были распроданы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группа «Руки вверх!» отметила 30-летие двумя аншлагами в «Лужниках» в рамках юбилейного тура. Артист Сергей Жуков рассказал, что не планирует уходить со сцены и продолжит выступать для поклонников.

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