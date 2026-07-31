На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 71 0

Сотрудники местных лабораторий оценивают ущерб, нанесенный городу продуктами горения.

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова

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Пожарные службы работают на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске, Татарстан. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия, информация о возгорании появилась в официальном Telegram-канале компании.

К ликвидации очага пожара были привлечены сотрудники служб оперативного реагирования. Угрозу для жизни и здоровья людей на предприятии исключают. Представители завода уточнили, что специалисты ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха. Результаты замеров в ближайшее время опубликуют на официальном сайте компании и в ее аккаунтах в социальных сетях.

Через час пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» опубликовала новое сообщение о локализации очага возгорания. Информацию об ущербе, возможных жертвах и пострадавших не уточнили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Волгограда вспыхнули объекты промышленного предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В результате происшествия пять человек получили травмы. Их экстренно госпитализировали, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Причиной стали массированные атаки беспилотников ВСУ. Кроме того, ущерб получила гражданская инфраструктура. В Тракторозаводском районе пострадал многоквартирный дом, в Красноармейском — частное домовладение, огонь охватил несколько складов в Дзержинском районе. .

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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