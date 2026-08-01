«Без ботокса»: Ирина Горбачева о секретах актерской игры

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 792 0

Важно уметь передавать эмоции не только словами, но и жестами, взглядами и мимикой.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Горбачева: актерское мастерство — наша профессия

Актриса Ирина Горбачева рассказала, что в профессии важно уметь передавать эмоции не только словами, но и жестами, взглядами и мимикой. По словам артистки, именно индивидуальность помогает каждому актеру создавать неповторимый образ. Об этом Ирина Горбачева рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Горбачева отметила, что в кино часто бывают сцены, где чувства героев раскрываются без прямых реплик — через небольшие движения и детали поведения.

«Это в целом наша профессия. Нас этому учат, а делаем это все только как бы с призмы своего характера, своей мимики», — рассказала актриса.

С юмором артистка добавила, что естественная мимика также играет важную роль в передаче эмоций на экране.

«И не ботокса», — пошутила Ирина Горбачева.

По словам актрисы, именно сочетание профессиональных навыков и индивидуальных особенностей помогает артистам создавать живые и убедительные образы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии
19:19
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео