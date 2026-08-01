«Я бы задумалась»: Шиловская о мужчинах, живущих с мамой после 30 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 413 0

Осуждать такое не стоит, но это повод задуматься.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Аглая Шиловская: задумалась бы, встретив мужчину, живущего с мамой в 30 лет

Актриса Аглая Шиловская поделилась мнением о ситуации, когда взрослый человек продолжает жить с родителями. По словам артистки, она не стала бы осуждать таких людей, однако призналась, что подобный факт мог бы вызвать у нее вопросы при знакомстве с мужчиной. Об этом Аглая Шиловская рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что жизненные обстоятельства бывают разными, поэтому не считает правильным делать однозначные выводы о человеке только по этому признаку.

«Я не хочу сейчас сказать: это ужасно, это позор, нет. Все очень индивидуально. Я не буду ставить никаких вердиктов, плохо это или хорошо, по-разному бывает», — рассказала Шиловская.

При этом артистка призналась, что для нее такая ситуация стала бы поводом задуматься при построении отношений.

«Я, наверное, конечно, задумалась бы, если бы я познакомилась с мужчиной, который бы жил в 30 лет с мамой», — поделилась актриса.

Шиловская подчеркнула, что за каждым подобным случаем могут стоять разные причины, поэтому оценивать человека только по одному обстоятельству нельзя.

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