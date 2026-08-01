«На второй съемочный день»: Шиловская о неловких поцелуях с Ильясовым

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 807 0

Актеры еще только начинали узнавать друг друга, поэтому оба испытывали смущение.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Аглая Шиловская: смущались с Ильясовым перед сценой поцелуев в туалете теплохода

Актриса Аглая Шиловская рассказала о первых съемочных днях сериала «Паша» и призналась, что одной из самых непростых сцен для нее стал эпизод с поцелуем с Аскаром Ильясовым. По словам артистки, в тот момент актеры еще только начинали узнавать друг друга, поэтому оба испытывали смущение. Об этом Аглая Шиловская рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что с Ильясовым у нее быстро сложился хороший контакт, несмотря на то, что знакомство произошло непосредственно на съемочной площадке.

«Мы с Аскаром как-то сразу так подружились. Он очень талантливый, очень интересный, очень коммуникабельный», — рассказала Шиловская.

При этом артистка призналась, что уже в начале работы над проектом перед ними стояла сложная задача — сыграть эмоциональную сцену близости.

«На второй съемочный день мы должны были целоваться активно очень в туалете теплохода. И, конечно, оба смущались, переживали», — поделилась актриса.

По словам Шиловской, несмотря на волнение, сцену удалось снять достаточно естественно благодаря хорошему взаимодействию между партнерами.

«Но как-то, вы знаете, все получилось достаточно органично вроде бы. Мы старались», — отметила артистка.

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