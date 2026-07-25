В России представили первый мультимедийный спектакль «Анна Каренина»

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Алена Куликова
Алена Куликова 61 0

Режиссер Дмитрий Бикбаев завершил театральный сезон премьерой необычного спектакля.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В московском «Покровка. Театр» 9 июля завершили театральный сезон премьерой спектакля «Анна Каренина» в новом формате. Режиссер Дмитрий Бикбаев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, что постановка — первый мультимедийный драматический спектакль в России.

Классический роман писателя Льва Толстого получил современное сценическое прочтение: привычные театральные декорации уступили место лазерным проекциям, генеративной графике и визуальным эффектам, которые становятся частью драматургии и помогают передать внутреннее состояние героев.

«Для нас „Анна Каренина“ — безусловно неожиданное произведение. Мы не собирались ставить эту постановку в начале сезона, но после „Москвы. Сумерки“ я увидел замечательных артистов. И прежде всего — исполнительницу главной роли Марию Волкову. Мы создали первый в России мультимедиа-спектакль», — рассказал Бикбаев журналистам.

Несмотря на использование современных технологий, спектакль не стремится переосмыслить роман радикально.

Драматург Андрей Горбатый-младший сохранил две главные сюжетные линии произведения — историю Анны Карениной и Вронского, а также отношения Левина и Кити. При этом режиссер смещает акцент с самой измены на причины, которые привели героиню к трагедии. Постановка предлагает зрителю не осуждать Анну, а попытаться понять ее выбор, одиночество и давление общества, ставшее одной из главных тем спектакля.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Необычно организовано и сценическое пространство. Зрители располагаются по обе стороны вытянутой сцены, напоминающей одновременно железнодорожные пути, подиум и зал суда. Такое решение делает публику не просто наблюдателем, а своеобразным участником действия, которому предстоит самому ответить на вопрос: можно ли вынести однозначный приговор человеку, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах.

Символом этой идеи становятся прозрачные шахматные фигуры — в спектакле нет привычного деления на «черных» и «белых», а каждый герой делает собственный ход, последствия которого невозможно предугадать.

Главные роли исполнили Мария Волкова, Олег Парменов, Максим Дахненко, Андрей Сумцов и Варвара Насибулина. Благодаря сочетанию актерской игры и мультимедийных технологий новая «Анна Каренина» превращается не только в сценическую адаптацию знаменитого романа, но и в разговор со зрителем о любви, выборе, ответственности и том, насколько легко общество выносит приговор, не пытаясь понять человека.

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