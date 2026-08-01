«Дополнительное наказание»: может ли Лерчек снова получить срок

Адвокат Третьяков: Лерчек не смогут заменить штраф на срок

Блогеру Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, не грозит реальный тюремный срок, в случае неуплаты штрафа. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал адвокат интернет-знаменитости Константин Третьяков.

«О замене штрафа Валерии на реальное лишение свободы речь не идет, поскольку штраф назначен как дополнительное наказание, а не основное», — пояснил юрист.

Если Лерчек не выплатит назначенный ей штраф в установленный судом срок, то судебные приставы просто в принудительном порядке взыщут деньги.

Ранее Гагаринский суд Москвы поставил точку в громком деле Чекалиной. Блогеру, которую признали виновной в выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, ее выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей.

Во время судебных прений прокурор просил назначить Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, а также взыскать с нее штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты, в свою очередь, настаивали на полном оправдании интернет-звезды. В последнем слове Лерчек заявила о своей невиновности. Еще она просила судью не назначать штраф, так как, по ее словам, ей нечем платить.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. На этом настояла сторона защиты. Выйдя из зала суда, Лерчек и ее жених Луис Сквиччиарини от комментариев отказались.

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