«Меня трясет»: россияне спасли четырех людей после крушения лодки в Таиланде

Туристы из России спасли четырех человек в открытом море у берегов Паттайи

Российские туристы помогли спасти четырех человек, оказавшихся в открытом море после того, как их лодка перевернулась у берегов Паттайи. Историей поделилась блогер Елизавета Сафонова, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях.

«Меня трясет, мы сейчас находимся в открытом море. Видим, что к нам плывет дедушка, мы понимаем, что с ним случилась беда. Он доплывает до нас, говорит, что еще у них есть люди, лодка перевернулась. И тут мы понимаем, что в море осталось еще три человека», — рассказала девушка.

По ее словам, во время прогулки на яхте туристы заметили пожилого мужчину, который плыл в открытом море. Подняв его на борт, они узнали, что его лодка перевернулась, а сам он отправился искать помощь для остальных пассажиров.

Через несколько минут россияне обнаружили перевернутую лодку. На ней находились еще три человека. Несмотря на то что туристы предложили забрать их на яхту, люди отказались.

Позже Елизавета объяснила, что у пострадавших был телефон, и они уже вызвали спасателей. Вероятно, именно поэтому они решили дождаться помощи рядом с перевернувшейся лодкой.

«Возможно, они просто не могли ее (лодку. — Прим. ред.) оставить. Поэтому мы остались рядом и дождались, пока за ними приедет помощь. В итоге всех забрали — все живы», — написала блогер.

Особенно девушку поразил поступок пожилого мужчины. По ее словам, через неделю ему исполнится 80 лет. Он рассказал, что провел в воде около трех часов, прежде чем сумел доплыть до проходившей мимо яхты.

«Как он вообще смог доплыть до нас и что произошло бы, если бы мы его не заметили, я до сих пор не понимаю», — сказала блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих российских туристов, которые потерялись в горах Турции, нашли и спасли сотрудники экстренных служб. Путешественники сообщили спасателям, где находятся, и дождались помощи в разбитом лагере. После улучшения погоды их удалось эвакуировать.

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