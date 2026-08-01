Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», — отметил Белоусов.

Глава ведомства подчеркнул, что военнослужащие, действуя слаженно в составе штурмовых подразделений, уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении и приближают общую победу.

Белоусов отметил, что личный состав бригады выполняет задачи на наиболее сложных направлениях, проявляя храбрость, профессионализм и решимость. Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и военной присяге.

Ранее 5-tv.ru писал также об установлении российскими войсками контроля над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. По данным ведомства, это произошло в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

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