Состояние разработчика FPV-дронов Черезова после покушения остается стабильным

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 76 0

Предприниматель получил тяжелые ранения.

Что известно о состоянии бизнесмена Черезова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Состояние разработчика FPV-дронов Андрея Черезова, на которого было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе компании — производителя беспилотников «Овод», слова которой приводят РИА Новости.

«Андрей жив, его состояние стабильное. Его тяжело ранили, но помощь была оказана вовремя. Сейчас Андрея лечат лучшие врачи. Все мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо России», — говорится в сообщении.

Попытка нападения на Черезова произошла 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева в Туле. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали.

Супруга бизнесмена рассказала, что находилась в квартире и услышала предположительно три выстрела. При этом она не видела человека, который открыл огонь по ее мужу.

Предприниматель Андрей Черезов ранее оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Кроме того, за несколько дней до нападения компания «Русская лаборатория воздушного транспорта», которую он представляет, попала под санкции Европейского Союза (ЕС).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства нападения и разыскивают причастных к покушению.

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