Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 159 0

Вражеский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель».

Атака ВСУ на Брянскую область 1 августа — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Брянской области три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на пассажирскую маршрутку. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель», следовавшую по маршруту возле поселка городского типа Погар. В результате удара пострадали водитель маршрутки и две пассажирки. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.

«Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал Ковальчук.

Других подробностей о произошедшем на данный момент не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. В селе Новая Нелидовка Белгородского округа после обстрела женщина получила акубаротравму. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Также повреждения получили 14 частных домов, три автомобиля и три надворные постройки.

Еще один житель пострадал в селе Луговка Грайворонского округа после атаки FPV-дрона на автомобиль. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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