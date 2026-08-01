Российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 59 0

Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования.

ВС РФ ударили по объектам в портах Одессы и Николаева

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Как уточнили в Минобороны, эти запасы топлива предназначались для снабжения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в порту Николаева был поражен морской буксир. По информации ведомства, судно было переоборудовано для применения безэкипажных катеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по морским судам с грузами военного назначения для ВСУ. По данным Минобороны РФ, под удар попали три судна в Одесской области. Два сухогруза находились в Черном море южнее Одессы, еще одно грузовое судно — в порту Черноморск.

В ведомстве заявили, что для поражения целей использовались ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер», «Гербера Сикер», а также барражирующий боеприпас «Ланцет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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