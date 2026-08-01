Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Поиски 65-летней женщины продолжались несколько дней.

В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки из Петербурга

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Спасатели нашли тело 65-летней туристки из Санкт-Петербурга, которая пропала в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, поисковая операция завершилась после обнаружения тела женщины в реке Баксан. Туристку эвакуировали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Женщина пропала 25 июля в ущелье Адыр-Су. После ее исчезновения спасатели ежедневно проводили поисковые работы в районе возможного местонахождения туристки.

В спасательной операции участвовали 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и две единицы техники. Специалисты обследовали территорию, где в итоге удалось обнаружить погибшую.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристка из Свердловской области погибла после падения с высоты в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, женщина сорвалась с края водопада Султан и получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии

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