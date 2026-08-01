В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии

У Бранденбургских ворот в Берлине состоялась акция против милитаризации Германии. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Участники демонстрации прошли по улицам с плакатами, флагами Германии и символикой голубя мира. Жители потребовали полностью прекратить экспорт вооружений и отказаться от поставок оружия Украине.

Кроме того, демонстранты выступили за прекращение поддержки украинских и израильских властей, призвав решать международные конфликты исключительно дипломатическими средствами.

Одна из участниц акции, Кристина, рассказала корреспонденту, что вышла на митинг, поскольку считает важным сохранение дружественных отношений с Россией. По ее словам, она надеется на примирение между странами ради будущих поколений.

Еще одна участница акции, Ютта, заявила, что не хочет, чтобы ее детям и внукам пришлось столкнуться с войной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в итальянской Болонье прошли массовые протесты после гибели уроженца Марокко во время задержания полицией. Мирные акции переросли в беспорядки: участники протестов начали поджигать автомобили, повреждать витрины и вступать в столкновения с правоохранителями. Для разгона демонстраций полиция применила слезоточивый газ и водометы.

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