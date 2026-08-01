Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино

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Алена Куликова
Алена Куликова 18 0

На момент происшествия в помещении находились двое детей.

В Мурино таксист поджег квартиру бывшей жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Мурино Ленинградской области пьяный таксист поджег дверь квартиры своей бывшей супруги, где находились женщина и двое детей. Об этом 1 августа сообщили в региональном управлении МВД.

«Он поджег дверь квартиры бывшей жены, за которой в этот момент находились трое человек, включая двоих детей», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В полиции уточнили, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 29 июля, в Нижнем Новгороде задержали мужчину, которого заподозрили в серии поджогов жилых домов за одну ночь. В результате этих действий погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель штата Мичиган совершил массовое убийство супруги, шестерых детей и животных посредством поджога.

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