Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте

Марокко могло способствовать массовому притоку нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута на фоне разногласий с Мадридом. Об этом 31 июля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в западной разведке.

«Источники в западной разведке подозревают, что Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Этот наплыв, возможно, был наказанием на фоне дипломатического недовольства Испанией», — говорится в публикации.

По данным издания, одной из причин недовольства марокканских властей могло стать стремление премьер-министра Испании Педро Санчеса заключить газовую сделку с Алжиром. При этом собеседники The Telegraph подчеркнули, что на данном этапе делать окончательные выводы о причинах миграционного кризиса преждевременно.

Массовый приток мигрантов в Испанию начался 30 июля после решения властей страны приостановить работу единственного действующего пограничного перехода в городе Мелилья на севере Африки. По информации издания, при попытках добраться до Сеуты погибли не менее 61 человека, а около 70 тыс. мигрантов были возвращены на родину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 июля потребовала принять меры против нелегального проникновения на территорию Европы, заявив о необходимости соблюдения действующих правил.

Ранее журналистка Любба Эль Хади Хамед показала «Известиям» кадры с границы Марокко и Испании, на которых были запечатлены последствия миграционного кризиса. Сообщалось, что Мадрид направил к границе военных и полицейских, которые применяли слезоточивый газ против прибывших.

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