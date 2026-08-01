Два человека погибли в результате взрыва в кафе на Кудринской площади. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что взрыв произошел в столичном ресторане Balzi Rossi. По данным ГУ МВД, в результате инцидента пострадали 15 человек.

Очевидцы рассказали, что после взрыва к месту происшествия быстро приехали машины скорой помощи и оперативные службы.

Также свидетельница происшествия упомянула, что, по слухам, в здании проходила свадьба.

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